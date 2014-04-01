Новый облик сада-трансформера на Исаакиевской площади представили в Петербурге

Жители и гости Северной столицы смогут любоваться зелеными насаждениями вплоть до осени.

Летом перед Мариинским дворцом в третий раз будет организован сад-трансформер. Проект, предложенный Центром комплексного благоустройства, был рассмотрен Комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА), который не выявил каких-либо недостатков.

Первый раз зеленая зона на Синем мосту напротив Мариинского дворца появилась в мае 2023 года. Эта инициатива была успешно продолжена в следующем году.

Сад-трансформер будет разделен на шесть отдельных участков. Здесь разместятся липы, туи, клёны, а также разнообразные цветы, такие как розы, рододендроны, самшит, вейгела, лаванда, лобелия и гортензии. Помимо растений, на территории сада установят скамейки и урны.

Жители и гости Северной столицы смогут любоваться зелеными насаждениями вплоть до осени.

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Фото: КГА