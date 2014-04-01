В 2025 году в Петербурге отремонтируют более 500 крыш

Программа ремонта улучшит жилищные условия для более чем 300 тысяч жителей города.

В 2025 году в Петербурге планируется капитальный ремонт более 500 крыш многоквартирных домов общей площадью свыше 630 тысяч квадратных метров. Подрядчики уже начали работы, которые включают замену ограждений, установку снегозадержателей и колпаков на вентиляционных каналах. Жилищный комитет Петербурга сообщил, что для улучшения условий эксплуатации на чердаках монтируются специальные мостики, а на крышах – анкерные крепления, что способствует увеличению срока службы зданий.

Эта программа ремонта улучшит жилищные условия для более чем 300 тысяч жителей города. Особенное внимание уделено утеплению кровли теплоизоляционными материалами, что предотвратит появление сосулек и наледей, а также создаст оптимальный микроклимат на чердаке.

Все работы планируется завершить к осени текущего года.

Ранее мы сообщили о том, что прямая линия с вице-губернатором Евгением Разумишкиным пройдет 3 апреля.

Фото: Жилищный комитет Петербурга