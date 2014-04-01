Прямая линия с вице-губернатором Евгением Разумишкиным пройдет 3 апреля

В четверг, 3 апреля, в 20:00 состоится прямая линия с вице-губернатором Петербурга Евгением Разумишкиным. Об этом объявил губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале.
Евгений Разумишин занимается вопросами, относящимися к следующим структурам:
Жилищный комитет;
Комитет по благоустройству;
Государственная административно-техническая инспекция;
Государственная жилищная инспекция;
Государственная техническая инспекция;
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Чтобы задать вопрос вице-губернатору, можно обратиться к нему через его страницу ВКонтакте или позвонить по телефону 246-79-49. Прямой эфир встречи можно будет увидеть на телеканале "Санкт-Петербург" и в группе правительства города в соцсетях.
Видео: Telegram / Александр Беглов
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