Прямая линия с вице-губернатором Евгением Разумишкиным пройдет 3 апреля

Чтобы задать вопрос вице-губернатору, можно обратиться к нему через его страницу ВКонтакте или позвонить по телефону 246-79-49.

В четверг, 3 апреля, в 20:00 состоится прямая линия с вице-губернатором Петербурга Евгением Разумишкиным. Об этом объявил губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Евгений Разумишин занимается вопросами, относящимися к следующим структурам:

Жилищный комитет;

Комитет по благоустройству;

Государственная административно-техническая инспекция;

Государственная жилищная инспекция;

Государственная техническая инспекция;

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Чтобы задать вопрос вице-губернатору, можно обратиться к нему через его страницу ВКонтакте или позвонить по телефону 246-79-49. Прямой эфир встречи можно будет увидеть на телеканале "Санкт-Петербург" и в группе правительства города в соцсетях.

Видео: Telegram / Александр Беглов