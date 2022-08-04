Петербуржцы смогут принять участие в Дне благоустройства 26 апреля

Особенностью Дня станут работы по уборке и благоустройству мест, связанных с историческими объектами и памятниками военных лет.

26 апреля в Петербурге состоится традиционный Общегородской День благоустройства, завершающий ежегодный месячник по улучшению городской среды и ставший частью популярной акции "Добрый субботник". Мероприятие организовано Комитетом по благоустройству города, администрацией районов и местными властями.

Градоначальник Александр Беглов обратился к горожанам с призывом активно поддержать инициативу и присоединиться к субботнику. Он подчеркнул, что предстоящий праздник носит особую тематику: он посвящён знаменательной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, провозглашённому главой государства. Особенностью Дня станут работы по уборке и благоустройству мест, связанных с историческими объектами и памятниками военных лет. В рамках международной акции "Сад памяти" представители старшего поколения, пережившие войну и блокаду, молодые активисты и участники специальных операций совместно посадят саженцы деревьев в знак уважения к героям.

В этот день сотрудники специализированных парков и дворовых служб объединятся, чтобы привести в порядок зелёные зоны, берега водоёмов и городские дворы после зимнего периода. Планируется высаживание свыше 600 деревьев и около 2,5 тысяч кустов в общественных зонах.

Для удобства участников мероприятия всем волонтёрам предоставят полный комплект необходимого оборудования и инструментов. Традиционно праздник превратится в семейное мероприятие: организаторы подготовили развлечения, интерактивные занятия и экологические квесты как для маленьких, так и для взрослых гостей.

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Фото: Piter.TV