Сад Мариинского дворца заработает 1 июня

В честь Дня защиты детей запланирована праздничная программа.

В Петербурге 1 июня для посетителей открывается сад Мариинского дворца. Об этом рассказал председатель Законодательного Собрания (ЗакСа) города Александр Бельский в своем tg-канале.

В честь Дня защиты детей запланирована праздничная программа. В 11:00 ученики творческой мастерской Валерии Лошак напишут двухметровую картину в рамках проекта "Рисуем Россию вместе". В 13:00 состоится презентация детской книги-раскраски "История в красках", которая посвящена 180-летию Мариинского дворца и 30-летию ЗакСа Петербурга. После этого пройдут чтения сказок и отрывков из произведений А. С. Пушкина, интерактивная игра-квест.

Кроме того, отмечается, что все лето в саду намерены проводить тематические события: экскурсии, джазовые вечера, лекции по краеведению и литературе, выставки.

Мариинский сад будет работать по выходным с 11:00 до 19:00. Вход свободный.

Ранее на Piter.TV: Михайловский сад 1 июня превратится в "Сад чудес".

Фото: Telegram / Спикер Бельский