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В Выборгском районе открылся сад Александра Матросова
Сегодня, 9:24
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В Выборгском районе открылся сад Александра Матросова

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Проект является инициативой местных жителей, он победил в конкурсе "Твой бюджет".

В Выборгском районе Петербурга открылось новое общественное пространство – сад Александра Матросова. Об этом рассказал вице-губернатор города Евгений Разумишкин. 

Проект является инициативой местных жителей, он победил в конкурсе "Твой бюджет". Установлены две детские площадки, сделаны спортивная и пешеходная зоны, высажены новые деревья и кустарники, в числе которых – яблони, каштаны, сирень, клен. Кроме того, благоустроен газон общей площадью более 3,5 тыс. "квадратов". 

Сад расположен к северу от одноименной улицы, между Лесным проспектом и Финляндской железнодорожной линией. Его создали сразу после Великой отечественной войны. Площадь зеленой зоны составляет 3,3 гектара. 

Ранее на Piter.TV: рядом с "Лахта Центром" намерены построить детский сад. 

Фото: Telegram / Разумишкин

Теги: благоустройство, сад александра матросова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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