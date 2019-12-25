В Выборгском районе открылся сад Александра Матросова

Проект является инициативой местных жителей, он победил в конкурсе "Твой бюджет".

В Выборгском районе Петербурга открылось новое общественное пространство – сад Александра Матросова. Об этом рассказал вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

Проект является инициативой местных жителей, он победил в конкурсе "Твой бюджет". Установлены две детские площадки, сделаны спортивная и пешеходная зоны, высажены новые деревья и кустарники, в числе которых – яблони, каштаны, сирень, клен. Кроме того, благоустроен газон общей площадью более 3,5 тыс. "квадратов".

Сад расположен к северу от одноименной улицы, между Лесным проспектом и Финляндской железнодорожной линией. Его создали сразу после Великой отечественной войны. Площадь зеленой зоны составляет 3,3 гектара.

Ранее на Piter.TV: рядом с "Лахта Центром" намерены построить детский сад.

Фото: Telegram / Разумишкин