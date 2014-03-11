Коммунальные службы Петербурга активизировали уборку снега после рекордных осадков

За два дня вывезено 35 тысяч кубометров снега.

Петербургские коммунальные службы ведут круглосуточную борьбу с последствиями мощного снегопада, который за два дня принес городу 24 сантиметра осадков. Сейчас на улицах работают 1015 единиц спецтехники и 1109 сотрудников ручной уборки. Основное внимание уделяется расчистке дорог к метро, остановкам общественного транспорта, школам и больницам, рассказали в Комитете по благоустройству.

Для ускорения уборки самосвалы постоянно курсируют между улицами и полигонами. За два дня вывезено 35 тысяч кубометров снега, а за неделю — 900 кубометров мусора и почти 600 тонн смета. Чтобы не терять время, организовано питание сотрудников прямо на рабочих местах.

Садово-парковые службы также активно чистят дорожки в парках и скверах, уже обработано около 200 гектаров. Для предотвращения скользкости пешеходные транзиты посыпаны песком, обработано 160 гектаров территорий.

Специалисты призывают горожан с пониманием отнестись к тому, что уборка проходит поэтапно: сначала очищаются основные магистрали, затем остальные районы города.

Если есть вопросы по уборке, можно звонить в дежурную службу Комитета по благоустройству по круглосуточному номеру 314-60-13. В дорожных предприятиях работают "горячие линии", их контакты опубликованы на официальной странице Комитета.

Фото: Комитет по благоустройству СПб