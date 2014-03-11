В Петербурге за два дня выпало до 48% месячной нормы осадков

За субботу и воскресенье в Северной столице выпало от 20 до 24 мм осадков

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области наблюдались сильные снегопады. По словам главного синоптика города Александра Колесова, за субботу и воскресенье в Северной столице выпало от 20 до 24 мм осадков, что составляет от 40% до 48% декабрьской нормы в разных районах.

Высота снежного покрова на утро понедельника достигла 19-20 см, и ожидается, что из-за продолжающихся снегопадов этот показатель увеличится.

В Ленинградской области сильнее всего засыпало западные районы. В Кингисеппе зафиксировали 32 мм осадков и 25 см снега, в Волосово высота покрова составила 28 см. Выборг отметил 29 мм осадков и 24 см снежного покрова.

Особое внимание привлекла метеостанция "Озерки" на Карельском перешейке: там выпало 41 мм осадков, а высота снега достигла 29 см – это максимальный показатель по региону.

Фото: Piter.tv