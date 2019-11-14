В Петербурге пьяного водителя Renault задерживали с применением оружия

На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке лихач не реагировал.

В Петербурге полицейские с применением оружия остановили водителя Renault, не выполнившего законные требования сотрудников полиции. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 56 по Кондратьевскому проспекту была предпринята попытка остановить автомобиль Renault Logan, водитель которого законные требования об остановке не выполнил.

Полицейские организовали преследование нарушителя с включенными специальными светозвуковыми сигналами. На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке лихач не реагировал.

Для остановки машины было принято решение о применении табельного оружия. Полицейский произвел предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колесам, в результате чего у дома 42 по Шоссейной улице Янино автомобиль был остановлен.

За рулем иномарки находился 21-летний местный житель, в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности по ст. ст. 12.25, 12.12, 12.15, 12.8, 19.3 КоАП РФ.

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Видео: МВД