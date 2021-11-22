С начала года в Петербург и Ленобласть привезли около 4 тонн икры

Больше всего икры было привезено из Армении – 3,3 тонны

С начала 2022 года на складах временного хранения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области инспекторами Россельхознадзора был проведён ветеринарный контроль 3,8 тонн красной и черной икры (икра форели, лосося, осетровых). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Больше всего икры было привезено из Армении – 3,3 тонны, также полтонны продукции прибыло из Китая.

После ветеринарного контроля красная и чёрная икра отправились в адреса получателей.

Первую чёрную икру в Ленобласти произведут в 2023 году.

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