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С начала года в Петербург и Ленобласть привезли около 4 тонн икры
Сегодня, 8:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С начала года в Петербург и Ленобласть привезли около 4 тонн икры

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Больше всего икры было привезено из Армении – 3,3 тонны

С начала 2022 года на складах временного хранения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области инспекторами Россельхознадзора был проведён ветеринарный контроль 3,8 тонн красной и черной икры (икра форели, лосося, осетровых). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Больше всего икры было привезено из Армении – 3,3 тонны, также полтонны продукции прибыло из Китая.

После ветеринарного контроля красная и чёрная икра отправились в адреса получателей.

Первую чёрную икру в Ленобласти произведут в 2023 году.

Фото: pxhere.com

Теги: икра
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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