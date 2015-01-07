Первую чёрную икру в Ленобласти произведут в 2023 году

Фермеры планируют вырастить первые 350 кг чёрной икры.

Уже в следующем году в Ленинградской области произведут первую чёрную икру. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Наши фермеры <...> гарантируют, что в следующем году первые 350 кг черной икры будут в Ленинградской области произведены - это начало. Олег Малащенко

Как отметил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, Ленобласть активно развивает рыбную промышленность, региона является третьим в стране по производству форели. В августе стало известно, что годовое производство форели в Ленобласти увеличится вдвое – инвестор планирует построить крупное форелевое хозяйство в Приозерском районе. Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали на XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь".

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