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Первую чёрную икру в Ленобласти произведут в 2023 году
Сегодня, 16:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Первую чёрную икру в Ленобласти произведут в 2023 году

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Фермеры планируют вырастить первые 350 кг чёрной икры.

Уже в следующем году в Ленинградской области произведут первую чёрную икру. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил  председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Наши фермеры <...> гарантируют, что в следующем году первые 350 кг черной икры будут в Ленинградской области произведены - это начало. 

Олег Малащенко

Как отметил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, Ленобласть активно развивает рыбную промышленность, региона является третьим в стране по производству форели. В августе стало известно, что годовое производство форели в Ленобласти увеличится вдвое – инвестор планирует построить крупное форелевое хозяйство в Приозерском районе. Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали на XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь".

Фото: pxhere.com

Теги: икра, рыба
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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