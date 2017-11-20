Видео с МКС: астронавт снял падение метеорита на Землю

Итальянский астронавт Паоло Несполи выложил в интернет видео с метеоритом, падающим на Землю. запись он сделал с борта МКС.

Итальянский астронавт Паоло Несполи выложил в Twitter видеозапись с Международной космической станции. На видео, как пишет космонавт, попало падение метеорита. Небесное тело входит в плотные слои атмосферы в районе Атлантического океана.

Мы видим множество метеоров из #Space_Station (МКС), но я никогда не мог снять один на камеру... на этот раз повезло и снят #fireball, очень яркий и быстрый микрометеорит, падал на Землю со скоростью около 40 км/с! Паоло Несполи, астронавт

Европейское космическое агентство отметило, что небесное тело было небольшого размера. А скорость его в два раза превышала обычный метеорит.

Видео: Twitter / Paolo Nespoli