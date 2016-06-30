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В Финском заливе с оторвавшейся льдины спасли 14 рыбаков
Сегодня, 12:51
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В Финском заливе с оторвавшейся льдины спасли 14 рыбаков

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Всех доставили на берег на судне на воздушной подушке.

Специалисты Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России вытащили со льдины в Финском заливе 14 рыбаков 15 апреля. 

Спасатели ПСП "Берег" получили сообщение об оторвавшейся льдине с 6 рыбаками в 17:00. На судне на воздушной подушке "Хивус-10" их доставили на берег.

Спустя 2 часа стало известно еще о 8 рыбаках, которые оказались за линией отрыва льда в окрестностях мыса Кюрённиеми (Выборгский район Ленобласти). Все были спасены. Медицинская помощь никому не потребовалась. 

Ранее эксперт прокомментировал для Piter.tv влияние курса валют на цену корюшки. 

Фото: ВКонтакте / Северо-Западный РПСО

Теги: льдина, мчс, рыбаки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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