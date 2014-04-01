Рыбный день. Эксперт прокомментировал влияние курса валют на цену корюшки

По словам поставщика, спрогнозировать цену на сезонную корюшку невозможно.

Прилавки с корюшкой стали замечать в Петербурге еще с конца марта. Не многие понимают, что продают преимущественно замороженную, а не свежую рыбу. Она привлекательна для покупки, но в начале весны цены кусаются. Piter.tv узнал, от чего зависит ценообразование.

Считается, что сейчас на прилавках можно увидеть только прошлогоднюю корюшку шоковой заморозки. Благодаря этому рыбу можно попробовать еще до наступления сезона и не выходить на лед, что на данный момент законодательно запрещено. Из-за этого некоторые рыбаки пытаются испытать удачу и ловят корюшку с берега. Пик ловли приходится на середину апреля, когда лед уже растает. Тогда-то рыбаки и смогут похвастаться хорошим уловом.

Свежая корюшка сейчас поступает в меньшем количестве и цена на нее намного выше, чем на замороженную. Как рассказал поставщик корюшки Михаил Волынецкий Piter.tv, ценовой диапазон рыбы сильно варьируется. Розничная цена на корюшку зависит от величины рыбы. Мелкая корюшка продается по более низкой цене, рыба крупнее стоит дороже.

Ценовая политика в продаже корюшки очень зависит от самих поставщиков. Средняя розничная цена на мелкую рыбу — 350 рублей. Цены назначают сами продавцы рыбных магазинов, так что если вы увидите небольшую рыбу за 600 рублей и выше — это говорит лишь о совести продавца. Цена самой рыбы не влияет на ее качество. Михаил Волынецкий.

Корюшка считается речной рыбой, которую добывают в реке Неве, Мойке и в Ленинградской области. Как рассказал владелец рыбного отдела Самир Салманов, это не всегда так. Корюшку можно добывать и в озерах, например, Ладожском. Финский залив также считается местом нереста корюшки, что позволяет рыболовам довольствоваться хорошим уловом.

Курс доллара не влияет на цену речной рыбы, расчет происходит в рублях. Спрогнозировать цену на сезонную корюшку невозможно, все зависит от спроса и пойманного товара. Самир Салманов.

Конкуренции на рыбном рынке нет, утверждает Салманов. Как сообщил владелец рыбной лавки, единственное, чем конкуренты могут привлечь клиентов именно к своему товару — это скидки, акции и временное значительное занижение цен. Этот маркетинговый ход называется "снятие сливок" — метод, при котором человек покупает товар по самой низкой рыночной цене, распространяет эту информацию в обществе, тем самым повышая спрос и прибыль магазина.

Из-за того, что перекупщики могут завышать цену на рыбу, вопросом решили заняться в Законодательном собрании. На базе городского парламента создали рабочую группу, которая решит, как сократить цепочку и сделать так, чтобы рыболовы сами продавали корюшку.

Текст: Сангул Ходжаева для Piter.tv

Фото: Piter.tv