В Мариинском дворце решили установить среднюю цену на корюшку

Депутаты Законодательного собрания обсудили корюшку на совещании рабочей группы 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа.

Как стало известно, Центр контроля качества готов включить объекты для сезонной торговли корюшки в план петербургских ярмарок по четырем адресам. 5 рыболовецких предприятий смогут установить свои палатки на каждой из ярмарок. Участники встречи пообещали заключить договор, по которому цена на среднюю корюшку в 15-20 см не будет превышать 350 рублей за килограмм. Ожидается, что торговля начнется в конце апреля.

В рабочую группу вошли депутаты Ирина Иванова, Павел Крупник, а также сотрудники комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, представители рыболовецких предприятий. Ее создали для того, чтобы обеспечить добытчикам возможность продавать рыбу напрямую, без перекупщиков. Заключать годичный договор на размещение палатки было невыгодно для рыболовов, которые устанавливали бы их только в сезон путины. Из-за этого цены на корюшку выросли и продавались через посредников.

Сезонные точки по продаже корюшки откроют с 15 апреля.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга