В Петербурге с 15 апреля откроются сезонные точки продажи корюшки

Предполагается, что корюшка будет продаваться вплоть до 31 мая.

Сезонные точки по продаже корюшки откроются в Петербурге 15 апреля. Об этом 78.ru сообщили в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Торговые прилавки должны появиться почти во всех районах города. Точный список с адресами позднее появится на сайте Комитета по имущественным отношениям.

Предполагается, что корюшка будет продаваться вплоть до 31 мая.

При этом на рынках Петербурга уже 22 марта начала появляться первая корюшка. Однако, данные прилавки не являются официальными торговыми точками.

Фото: Piter.tv