На рынках Петербурга начала появляться первая корюшка

Торговые лавки замечают и у станций метро.

На уличных прилавках и рынках Петербурга уже начала появляться корюшка. Об этом стало известно Piter.tv

Петербуржцы уже замечают корюшку на Сенном рынке, где за килограмм просят 650 рублей. Торговые лавки замечают и у станций метро.

Отметим, что официальные торговые точки по продаже корюшки еще не открылись. В 2021 году сезон продлился с 15 апреля до 31 мая. В Смольном тогда согласовали 12 торговых точек в Петербурге. С предприниматели заключали договоры на сезонную торговлю.

В прошлом году петербургский Праздник корюшки не состоялся. Организаторам мероприятия предлагали провести Праздник в режиме-онлайн. Однако такое предложение не пришлось по душе участникам фестиваля. Директор фестиваля Александр Гаврилов заявил, что ежегодный Праздник корюшки невозможно провести в онлайн-режиме.

Фото: Piter.tv