Пожилой петербурженке вернут похищенные мошенниками 400 тыс. рублей
Сегодня, 15:49
Деньги пенсионерки поступили на счет жителя Челябинской области.

В прокуратуру Кировского района Петербурга обратилась пожилая женщина за защитой своих прав. Телефонные мошенники в сентябре прошлого года лишили ее всех накоплений – 400 тыс. рублей, рассказали в надзорном ведомстве. 

Деньги пенсионерки поступили на счет жителя Челябинской области. Прокурор обратился с иском в Златоусовский городской суд региона о взыскании с дропа неосновательного обогащения и процентов за пользование средствами. Требования удовлетворены, фактическое исполнение решения суда контролируется. 

Ранее на Piter.TV: по иску петербургского прокурора дроп вернет пожилому мужчине свыше 600 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

