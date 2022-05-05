Пожилой петербурженке вернут похищенные мошенниками 400 тыс. рублей

Деньги пенсионерки поступили на счет жителя Челябинской области.

В прокуратуру Кировского района Петербурга обратилась пожилая женщина за защитой своих прав. Телефонные мошенники в сентябре прошлого года лишили ее всех накоплений – 400 тыс. рублей, рассказали в надзорном ведомстве.

Деньги пенсионерки поступили на счет жителя Челябинской области. Прокурор обратился с иском в Златоусовский городской суд региона о взыскании с дропа неосновательного обогащения и процентов за пользование средствами. Требования удовлетворены, фактическое исполнение решения суда контролируется.

Ранее на Piter.TV: по иску петербургского прокурора дроп вернет пожилому мужчине свыше 600 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV