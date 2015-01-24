С дропа из Хабаровска взыскали 180 тыс. рублей в пользу жителя Петербурга

Было возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку по обращению 55-летнего горожанина. Последний мужчина по состоянию здоровья не способен самостоятельно защищать свои права, уточнили в надзорном ведомстве.

В 2022 году потерпевший стал жертвой мошенничества, переведя злоумышленникам 134 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установили, что средства поступили на банковскую карту 21-летнего жителя Хабаровска.

Прокурор направил исковое заявление о взыскании с получателя суммы неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими деньгами в суд. Индустриальный районный суд Хабаровска удовлетворил требования.

Фото: Piter.TV