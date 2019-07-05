С дропа взыскивают около 700 тыс. рублей пенсионерки в Петербурге

Владельцем мошеннического счета оказался 23-летний житель Дагестана.

В прокуратуру Невского района Петербурга обратилась 71-летняя женщина с просьбой помочь в защите нарушенных прав. В апреле прошлого года пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Незнакомец заявил о подозрительной активности по банковскому счету и предложил для сохранности сбережений перевести их на "безопасный счет", рассказали 8 июля в надзорном ведомстве.

Злоумышленник убедил потерпевшую приехать к банкомату, где она перечислила 685 тыс. рублей на подконтрольный мошеннику счет. Его владельцем оказался 23-летний житель Дагестана.

Прокуратура направила в Левашинский районный суд республики иск о взыскании с владельца счета в пользу жертвы всей суммы. Сейчас заявление рассматривают.

Ранее на Piter.TV: пожилой изобретатель отдал мошенникам более 4,3 млн рублей в Петербурге.

Фото: Piter.TV