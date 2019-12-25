Двум мужчинам на резиновой лодке помогли вернуться на берег с Ладожского озера

Спасателям поисково-спасательного отряда города Новая Ладога поступила информация, что двое мужчин на резиновой лодке из-за сильного ветра не могут вернуться на берег.

Ночью 28 июня спасатели помогли добраться до берега двум мужчинам, застрявшим на лодке на Ладожском озере. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Спасателям поисково-спасательного отряда города Новая Ладога поступила информация, что двое мужчин на резиновой лодке из-за сильного ветра не могут вернуться на берег с Ладожского озера.

Спасатели провели поисковые работы, обнаружили пострадавших и доставили на берег.

Накануне в озере около деревни Юкки утонул молодой человек.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО