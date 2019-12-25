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Двум мужчинам на резиновой лодке помогли вернуться на берег с Ладожского озера
Сегодня, 10:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Двум мужчинам на резиновой лодке помогли вернуться на берег с Ладожского озера

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Спасателям поисково-спасательного отряда города Новая Ладога поступила информация, что двое мужчин на резиновой лодке из-за сильного ветра не могут вернуться на берег.

Ночью 28 июня спасатели помогли добраться до берега двум мужчинам, застрявшим на лодке на Ладожском озере. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Спасателям поисково-спасательного отряда города Новая Ладога поступила информация, что двое мужчин на резиновой лодке из-за сильного ветра не могут вернуться на берег с Ладожского озера.

Спасатели провели поисковые работы, обнаружили пострадавших и доставили на берег.

Накануне в озере около деревни Юкки утонул молодой человек.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: ладожское озеро, лодка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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