В озере около деревни Юкки утонул молодой человек

Тело доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Вечером 27 июня в озере во Всеволожском районе Ленобласти утонул молодой человек. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

Инцидент произошел в озере около деревни Юкки. Проведя поисковые работы, спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург обнаружили тело погибшего.

Тело доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Спасатели Ленобласти будут работать в особом режиме на время аномальной жары.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО