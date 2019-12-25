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В озере около деревни Юкки утонул молодой человек
Сегодня, 8:43
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В озере около деревни Юкки утонул молодой человек

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Тело доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Вечером 27 июня в озере во Всеволожском районе Ленобласти утонул молодой человек. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

Инцидент произошел в озере около деревни Юкки. Проведя поисковые работы, спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург обнаружили тело погибшего.

Тело доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Спасатели Ленобласти будут работать в особом режиме на время аномальной жары.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: озеро, утонул, юкки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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