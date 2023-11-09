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С 1 сентября молодым учителям поднимут зарплату
Сегодня, 17:23
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С 1 сентября молодым учителям поднимут зарплату

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Речь идет о педагогах, которые недавно выпустились из колледжей и университетов.

К началу учебного года молодым учителям из Петербурга сделают подарок. Им поднимут зарплату. Речь идет о педагогах, которые недавно выпустились из колледжей и университетов. Об этом сообщил градоначальник на заседании ежегодного городского педагогического совета.

Для тех, кто окончил колледж, прибавим до четырех тысяч рублей, а кто вуз - до пяти тысяч рублей.

Губернатор Петербурга

Глава Северной столицы поручил поскорее проработать этот вопрос. Учителя получат первую доплату уже в сентябре. 

Ранее мы писали, что петербуржцы перечислили самых недооцененных специалистов.

Фото: Pxhere

Теги: деньги, зарплата, учителя
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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