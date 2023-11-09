С 1 сентября молодым учителям поднимут зарплату

Речь идет о педагогах, которые недавно выпустились из колледжей и университетов.

К началу учебного года молодым учителям из Петербурга сделают подарок. Им поднимут зарплату. Речь идет о педагогах, которые недавно выпустились из колледжей и университетов. Об этом сообщил градоначальник на заседании ежегодного городского педагогического совета.

Для тех, кто окончил колледж, прибавим до четырех тысяч рублей, а кто вуз - до пяти тысяч рублей. Губернатор Петербурга

Глава Северной столицы поручил поскорее проработать этот вопрос. Учителя получат первую доплату уже в сентябре.

Ранее мы писали, что петербуржцы перечислили самых недооцененных специалистов.

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