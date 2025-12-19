В России с 1 марта изменятся правила авиаперевозок в пользу пассажиров

Новые правила, утверждённые Минтрансом, обяжут авиакомпании подробно информировать пассажиров об условиях перелёта.

С 1 марта 2025 года вступают в силу масштабные изменения в правила воздушных перевозок пассажиров в России, направленные на повышение прозрачности и защиту их прав. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.

Новые правила, утверждённые приказом Минтранса России № 341, впервые детально закрепляют обязанность авиакомпаний заранее и в доступной форме информировать пассажиров об условиях перелёта, процедурах изменения и возврата билетов, в том числе при болезни или иных вынужденных обстоятельствах.

Отдельный блок поправок касается перелётов с детьми.

Устанавливается обязанность предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам соседние места на борту без дополнительной платы, с четким описанием порядка их предоставления. Александр Якубовский, депутат Госдумы

Ещё одно важное изменение — устранение правовой неопределённости при задержках рейсов. Теперь чётко закреплён критерий: при опоздании рейса более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, пассажир получает право на полный возврат денежных средств. Параллельно детально регламентируются обязанности перевозчика по обеспечению пассажиров водой, питанием и размещением в случае длительных задержек.

В целом изменения носят практический и защитный характер и направлены на снижение конфликтных ситуаций между пассажирами и авиакомпаниями за счет четких и одинаковых правил для всех. Александр Якубовский, депутат Госдумы

Эксперты ожидают, что нововведения сделают процесс взаимодействия пассажиров с авиакомпаниями более понятным и предсказуемым, а также снизят количество спорных ситуаций, особенно в пиковые сезоны и при возникновении форс-мажорных обстоятельств.

Фото: pxhere