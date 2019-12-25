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С 15 июля автобус №282 свяжет "Купчино", "Проспект Славы" и Дунайский проспект
Сегодня, 18:49
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С 15 июля автобус №282 свяжет "Купчино", "Проспект Славы" и Дунайский проспект

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Автобус будет следовать по Будапештской улице до проспекта Славы, далее по проспекту Славы, Бухарестской улице и улице Димитрова.

Автобусы №282 начнут работу с 15 июля и станут заменой маршрутки К-82 с изменениями в маршруте. Транспорт запустят во Фрунзенском районе Петербурга, передают 3 марта в пресс-службе комитета по транспорту. 

Автобус будет следовать по Будапештской улице до проспекта Славы, далее по проспекту Славы, Бухарестской улице и улице Димитрова. Так жители смогут напрямую добираться до станции метро. 

Маршрут будут обслуживать автобусы вместимостью 50 пассажиров. Они будут курсировать с интервалами в 9 минут в часы пик и до 15 минут во внепиковое время. По выходным время ожидания составит от 12 до 16 минут. Режим работы маршрута – с 06:00 до 24:00. 

Ранее Шушары и Московские ворота свяжет новый автобус №281. Маршрут начнет работу с 15 июля.

Фото: Piter.tv

Теги: дунайский проспект, купчино, проспект славы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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