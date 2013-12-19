Шушары и Московские ворота свяжет новый автобус №281

Маршрут начнет работу с 15 июля.

Вместо коммерческой маршрутки К-2 на маршрут от Шушар до Московских ворот выйдет новый автобус №281. Обслуживать пассажиров будут автобусы среднего класса вместимостью 50 человек.

В комитете по транспорту сообщили, что оплату будут принимать по проездным, а также льготным и студенческим билетам. Отмечается, что воспользоваться маршрутом можно будет с 05:30 до 00:00. Интервал движения составит 12-15 минут.

Ранее мы писали, что маршрутку К-10 в Петербурге заменит автобус №275.

Фото: Piter.tv