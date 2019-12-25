"РЖД" предоставят участок в 13 тысяч кв. метров в Московском районе

На участке будут строить новые объекты железнодорожного транспорта.

Правительство Петербурга решило предоставить РЖД земельный участок между ЗСД в Варшавской улицей. Компания займется модернизацией елезнодорожной инфраструктуры в направлении "Рыбацкое - Предпортовая - Лигово-Бронка". Об этом сообщила 11 мая пресс-служба Смольного.

В районе Рейсовой улицы в Московском районе "РЖД" построит объекты железнодорожного транспорта. Площадь участка составляет 13 тысяч квадратных метров. На строительство потребуется 3 года. Проект нужен для развития железнодорожных подходов к перегрузочному комплексу "Бронка".

Ранее стало известно о том, что Петербург предоставит "РЖД" еще 5 участков в аренду.

Фото: администрация Петербурга