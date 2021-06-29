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Петербург предоставит "РЖД" 5 участков в аренду
Сегодня, 16:36
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Петербург предоставит "РЖД" 5 участков в аренду

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Правительство Петербурга предоставит пять земельных участков в аренду ОАО "РЖД". Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба Смольного.

Два участка располагаются на Пулковское шоссе. Инвестор продолжит реконструкцию железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе на перегоне Среднерогатская – Предпортовая. Тем самым будет расширена проезжая часть для общественного и личного транспорта. 

Кроме того, будут предоставлены три участка на Рейсовой улице. РЖД займется модернизацией инфраструктуры на участке Рыбацкое - Предпортовая – Лигово - Бронка. Работы проведут для улучшения доставки грузов в многофункциональный морской перегрузочный комплекс "Бронка".

Ранее Piter.tv писал о том, что на Форфоровском посту могут снести 6 зданий ради строительства скоростной железной дороги. При этом пока точно не известно, будет ли строительство. По информации "Ведомостей", от финансирования железной дороги могут отказаться. 

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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