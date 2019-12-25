На Форфоровском посту могут снести 6 зданий ради строительства скоростной железной дороги

Собственникам помещений выплатят денежную компенсацию для покупки нового жилья.

Дома №2, 4, 34, 40, 48 и 54 по Фарфоровскому посту ради строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Об этом узнала депутат Госдумы Оксана Дмитриева от "РЖД".

Постройки находятся в зоне строительства объекта. Окончательные границы станут известны после утверждения проекта планировки территории. В том случае, если для реализации проекта проекта ВСЖМ-1 требуются земельные участки, которые предоставлены физическим или юридическим лицам, они могут быть изъяты в собственность города. Собственникам выплатят денежную компенсацию, на которую они смогут купить квартиру такого же метража.

Готовиться к заключению соглашений с собственниками в указанных жилых многоквартирных домах будут в этом году.

В "РЖД" отметили, что правительство Петербурга участвовало в выборе участка трассы.

Заход трассы ВСЖМ-1 осуществляется в едином коридоре с существующими главными путями железной дороги на участке Санкт-Петербург - Обухово с максимальным использованием существующей полосы отвода Октябрьской железной дороги и минимизацией дополнительно прирезаемых земельных участков. РЖД.

ВСЖМ также может уничтожить Кокоревы склады на Лиговском проспекте. На данный момент точно неизвестно, будет ли построена скоростная железная дорога. По словам Владимира Путина, она сделает бессмысленными авиарейсы.

Фото: Piter.tv