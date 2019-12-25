Наиболее ценные части склада Кокоревых обещали сохранить при проектировании нового вокзала

Вокзал будет построен для высокоскоростной железнодорожной магистрали.

При строительстве терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом должны сохранить Кокоревы склады. К такому решению пришла рабочая группа, которая занимается этим вопросом, сообщила пресс-служба КГИОП.

Речь идет о территории на Лиговском проспекте, 50 (между Лиговским и железнодорожными путями). На этом месте РЖД планирует построить новый вокзал для пассажиров скоростной трассы. Проект разработало АО "Проектный институт №1".

В состав рабочей группы вошли 11 членов Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга, представители комитета по транспорту, Октябрьской железной дороги, СПб ГБУ "Центр транспортного планирования Санкт‑Петербурга", АО "Ленгипротранс" и проектировщика.

Территория, на которой хотят построить терминал, попадает под действие регионального закона "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия…". Это означает, что объект так просто не снести.

В результате переработки проектных решений по размещению терминала на территории складов Кокоревых будут сохранены основные исторические конструкции корпусов, составляющих историческое ядро комплекса и маркирующих основные исторические планировочные решения, а также корпусов, сохранившихся с незначительными изменениями первоначального архитектурного облика. говорится в сообщении пресс-служба КГИОП.

Разбирать и демонтировать отдельные строительные конструкции можно будет только в том случае, если органы охраны объектов культурного наследия дадут положительное заключение.

Рабочая группа Совета будет пообъектно рассматривать предлагаемые в ходе проектирования терминала ВСЖМ-1 варианты реконструкции исторических зданий.

Сегодня президент РФ заявил, что запуск ВСМ сделает бессмысленным авиарейсы между Москвой и Петербургом. Будет ли трасса — еще под вопросом.

Фото: КГИОП