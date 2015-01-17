Власти Рязанской области назвали вероятную причину пожара в больнице

В результате пожара погибли три человека.

Глава Рязанской области Николай Любимов назвал причину возникновения пожара в областной клинической больнице имени Семашко в столице региона. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, предположительно причиной пожара является возгорание аппарата искусственной вентиляции легких, который находился в палате одного из пациентов. Любимов сообщил, что в это время с больным рядом находилась медсестра.

В это время с пациентом была медсестра, она осуществляла плановый забор крови. Причину будут выяснять специалисты, сейчас идет следствие. Видимо, произошло возгорание аппарата ИВЛ. Николай Любимов, губернатор Рязанской области

Глава региона отметил, что медсестры начали оперативно пытаться потушить пожар, однако им это не удалось. По словам Любимова, в момент возникновения ЧП сработали сигнализации, а медаппараты были переведены на работу от аккумуляторов.

Напомним, в результате пожара в областной клинической больнице имени Н.А.Семашко пострадали медсестра и десять пациентов, трое из которых погибли. Всего во время инцидента были эвакуированы из медицинского учреждения 35 человек.

Ранее в Якутии лесной пожар подошел вплотную к поселку в Томпонском районе.

Видео: YouTube / Россия 24

