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В Рязани на пожаре погибла девочка

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Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

В Рязани на пожаре погибла девочка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 21 мая. В жилом доме загорелась квартира, в которой проживала многодетная семья. Один из детей заметил пожар и разбудил остальных. До прибытия пожарных отец смог вынести из квартиры только троих детей. Жертвой пожара стала пятилетняя девочка.

Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В тушении огня участвовали 34 специалиста и 14 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Москве локализовали пожар в ресторане.

Видео: МЧС России

Теги: жертвы, квартира, пожар, рязань
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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