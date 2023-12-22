Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

В Рязани на пожаре погибла девочка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 21 мая. В жилом доме загорелась квартира, в которой проживала многодетная семья. Один из детей заметил пожар и разбудил остальных. До прибытия пожарных отец смог вынести из квартиры только троих детей. Жертвой пожара стала пятилетняя девочка.

Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В тушении огня участвовали 34 специалиста и 14 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Москве локализовали пожар в ресторане.

Видео: МЧС России