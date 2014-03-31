Грузовик опрокинулся и засыпал щебнем легковушку на КАД

ДТП заблокировало три полосы движения, что привело к затруднению трафика.

Грузовой автомобиль перевернулся на юго-западе КАД перед съездом на Ропшу в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На видео видно, что в результате инцидента легковой автомобиль был засыпан щебнем. Вероятно, причиной ДТП стал мокрый асфальт. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили, что авария произошла без пострадавших.

ДТП заблокировало три полосы движения, что привело к затруднению трафика.

Ранее мы сообщили о том, что ДТП со смертельным исходом произошло в Ольгино.

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