Расследование уголовного дела в отношении председателя КГИОП завершилось в Петербурге

Таким образом, дело отправлено в Генпрокуратуру для передачи в суд.

Уголовное дело в отношении председателя КГИОП Петербурга Сергея Макарова завершено. Его и других чиновников ведомства обвиняли в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, сотрудниками были сняты с государственной охраны манеж лейб-гвардии Финляндского полка и особняк Салтыковой. Список должен был пополниться. Ущерб от действий работников КГИОП оценивается в 200 млн рублей.

Таким образом, дело отправлено в Генпрокуратуру для передачи в суд.

Ранее мы рассказывали о том, что Петроградский районный суд отправил поджигателя военкомата под стражу.

Фото: Piter.TV