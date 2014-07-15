Петроградский районный суд отправил поджигателя военкомата под стражу

Инцидент произошел 10 августа в 22:35.

Суд Петроградского района отправил поджигателя военкомата по адресу улица Большая Монетная, 17-19Г под стражу до 9 октября 2023 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов сегодня, 12 августа.

Инцидент произошел 10 августа в 22:35. Следствие полагает, что обвиняемый действовал не в одиночку. Деятельность Д. была пресечена. Его задержали уже на следующий день.

Д. и его защитник возражали, просили более мягкую меру пресечения. Поджигатель подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 30 – п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ.

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Фото: Piter.TV