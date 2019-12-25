Руководителя ФГУ "Сайменский канал" в Ленобласти признали виновным в крупном хищении

Вместе с подельниками он похитил около 35 млн рублей из суммы по госконтрактам.

Руководителя ФГУ "Сайменский канал" в Ленобласти признали виновным в крупном мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе областного управления следственного комитета, злоумышленнику уже вынесли приговор.

Как выяснилось, с 2013 по 2017 год глава ФГУ похитил деньги из федерального бюджета страны, выделенные на оплату работ по госконтрактам. Контракты на 83,9 млн рублей касались текущего ремонта 22 навигационных знаков в Сайменском фарватере. Известно, что злоумышленник действовал совместно с подельниками, которые выступали в качестве подрядчиков. Преступная группа разработала схему, по которой ремонт оборудования был выполнен в заведомо меньшем объеме, поэтому "свободными" от недоделанных работ остались свыше 35 млн рублей. Эти деньги злоумышленники распределили между собой и распорядились по своему усмотрению.

В ходе расследования было допрошено свыше 60 человек, проведены строительно-технические экспертизы, объем уголовного дела составил семь десятков томов. Руководитель ФГУ проведет три года в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы писали, что петербуржец пойдет под суд за обманутых на 260 тысяч рублей интернет-продавцов.

Фото: Piter.TV