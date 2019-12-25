Петербуржец пойдет под суд за обманутых на 260 тысяч рублей интернет-продавцов

Мужчина показывал потерпевших ложный текст о переводе денег за товары на их счета.

Петербуржца Максима Русакова приговорили к 7,5 годам лишения свободы за мошенничество. По информации пресс-службы прокуратуры, срок в исправительной колонии мужчина получил за несколько афер на сайтах с объявлениями.

Установлено, что с октября 2018 года по январь 2019 года Русаков договорился о встрече с четырьмя разными людьми, продававшими в интернете мобильные телефоны и золотой браслет. Аферист заверял потерпевших, что хочет купить их товары, но получая имущество в руки, демонстрировал с экрана телефона липовый текст о переводе денег на счет продавцов. В подтверждение "честного" перевода мужчина показывал свой паспорт, после чего скрывался. В общей сложности Русаков причинил продавцам ущерб а 260 тысяч рублей.

Приговор, вынесенный Приморским районным судом, еще не вступил в законную силу.

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