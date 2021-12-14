Руководитель "Яндекс Еды" рассказал, какие меры принимаются после массовой утечки данных

У пользователей будет возможность удалить данные о себе, которые были в сервисах.

Руководитель "Яндекс Еды" Роман Маресов принес извинения клиентам, которые пострадали из-за утечки данных. Его обращение было опубликовано в блоге компании.

Извините нас, пожалуйста. Мы сильно подвели людей, которые пользовались нашим сервисом. В последние два дня мне самому пришло много вопросов от родственников и друзей. Роман Маресов.

По словам руководителя, служба безопасности выявили утечку в конце февраля и уведомила об этом пользователей. Кто-то получил сведения о заказах в Яндекс Еде, в которых содержались номера телефонов, имена. При этом данные банковских карт остались в безопасности. В компании приняли меры, но "было поздно": злоумышленники начали распространять похищенную информацию в интернете.

22 марта злоумышленники запустили сайт с визуализацией — они привязали данные пользователей Яндекс Еды к интерактивной карте. При этом на сайте можно найти сведения, которых не было в массиве: например, ФИО и адреса электронной почты. Это означает, что создатели сайта скомпоновали данные Еды с данными, утёкшими из других компаний.

Сейчас сервис добивается блокировки сайтов и каналов, которые публикуют данные. На данный момент большинство ресурсов уже недоступны на территории РФ.

Маресов отметил, что произошедшее — беспрецедентный случай для Яндекса, из которого компания извлекла много уроков, которые бы не хотела получать.

За прошедшие недели команда Еды свела к минимуму количество сотрудников, которые имеют доступ к приватным данным. Мы уже переносим эти данные в более защищённое хранилище и будем тщательно следить за тем, чтобы они не покидали безопасный контур.

Кроме того, закрыта система, через которую был получен доступ к данным, проведен полный аудит безопасности и изменен график регулярных проверок. Руководитель сервиса отметил, что эти меры стоило бы предпринять раньше.

Скоро "Яндекс Еду" подключат к инструменту для управления данными, который Яндекс запустил в прошлом году. Он позволяет узнать, какие данные о вас есть у сервисов, и удалить их. Расследование продолжается.

Фото: Piter.tv