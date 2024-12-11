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На территории предприятия "Ручьи" построят школу на 825 учеников
Сегодня, 13:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На территории предприятия "Ручьи" построят школу на 825 учеников

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Особенностью проекта станет акцент на открытые и просторные интерьеры.

Новый образовательный объект на 825 мест появится на территории предприятия "Ручьи" в Санкт-Петербурге. Проект здания средней общеобразовательной школы был утверждён Комитетом по градостроительству и архитектуре. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург"

Разработкой проекта занимается ООО "СУ-17", заказчиком выступает СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции". В структуре здания предусмотрены современные спортивные и культурные пространства, включая бассейн, спортивный зал и актовый зал, рассчитанный на 536 мест.

Особенностью проекта станет акцент на открытые и просторные интерьеры. Широкие, хорошо освещённые коридоры, а также интеграция зон для отдыха и работы с информационными технологиями создадут условия для гармоничного сочетания учебного процесса и досуга.

А в Стрельне появится новая школа для 875 учеников с современной инфраструктурой.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре

Теги: кга, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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