Рождественский подарок подготовили для лемуров из Ленинградского зоопарка

В честь праздника Рождества сотрудники зоопарка создали для них качели.

Во вторник, 7 января, Ленинградский зоопарк показал кадры с семьей кошек-лемуров. В честь праздника Рождества сотрудники зоопарка создали для них качели, украшенные ветвями елового дерева, ягодами рябины, душистыми шишками и гирляндами из шиповника.

Также был подготовлен большой запас фруктов, которые разместили в кормушке. Лемуры оценили такой подарок и начали его изучать: одни с удовольствием поедали ягоды рябины, другие пробовали фрукты из кормушки.

Как отметила пресс-служба зоопарка, в теплых вольерах живут родители Нимфа и Алфей, а также их детеныши Атрея, Геба, Парис, Теос и Астерия.

Ранее Ленинградский зоопарк показал лося Дениса в рамках "Марафона пушистых помощников".

Видео: Ленинградский зоопарк