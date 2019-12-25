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Рост числа пышечных и пиццерий зафиксирован в Петербурге
Сегодня, 8:06
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Рост числа пышечных и пиццерий зафиксирован в Петербурге

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Всего количество предприятий общественного питания в Северной столице за последний год увеличилось на 4% и превысило 18 тысяч.

В пресс-службе сервиса сообщили, что число заведений, где продают безалкогольные напитки, выросло за год на 14% и достигло 349 точек.

Вторую позицию заняли кондитерские – их стало больше на 8%. В октябре в городе работали 973 таких заведения. Петербургские пышечные и пирожные остаются популярными среди туристов. Третье место заняли кофейни (+6%, 1971 заведение). Далее идут пиццерии (310 точек, прирост +5,8%). Всего количество предприятий общественного питания в Северной столице за последний год увеличилось на 4% и превысило 18 тысяч.

По состоянию на 1 ноября в бюджет Петербурга поступило 1,085 трлн рублей. Губернатор Александр Беглов отметил, что темпы поступления доходов превышают запланированные показатели бюджета.

Ранее мы сообщили о том, что рост числа магазинов одежды замечен в центре Петербурга.

Фото: сайт Роспатента

Теги: кафе, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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