Рост числа магазинов одежды замечен в центре Петербурга

Российские марки активно занимают освободившиеся площади после ухода иностранных компаний.

Согласно данным за первые девять месяцев 2024 года, в петербургском стрит-ретейле лидером по числу открытых магазинов стал сегмент моды. Компания Nikoliers сообщила, что из 76 новых торговых точек 41% (или 31 магазин) относятся к категории "одежда и обувь". Для сравнения, за аналогичный период 2023 года этот показатель составлял всего 29%. Аналитики подчеркнули, что большинство открывшихся магазинов принадлежат не сетевым, а местным брендам, таким как Macrocosm, Suborbia, Le Journal Intime, "Никита Ефремов" и другие.

Главными местами притяжения для модных брендов остаются Старо-Невский и Большой проспект Петроградской стороны. С начала 2024 года на этих улицах открылось 23 новых магазина, включая такие бренды, как In Trend, Latrika, Estego и другие.

Российские марки активно занимают освободившиеся площади после ухода иностранных компаний. Так, в октябре екатеринбургский бренд Asia st 71 разместил свою коллекцию на двух этажах в Babochka concept store на Невском проспекте, где ранее находились бутики Chanel и Omega. После закрытия в сентябре турецкого бренда Ketroy на Невском, помещение займут две российские марки: Elisabetta, специализирующаяся на верхней одежде, и Coco, предлагающая нижнее белье. Пространство, которое занимал французский бренд Iro на Большом проспекте Петроградской стороны, теперь займет российская дизайнер Виктория Молдавская, представляющая свои линии одежды Choux и ювелирных изделий Viva la vika.