Цены на глюкометры в Петербурге выросли в два раза

В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) за аналогичный период цены на эти приборы выросли на 81,4%, составив в среднем 1530 рублей.

За период с января по сентябрь 2024 года цены на глюкометры в Петербурге поднялись на 104,7% по сравнению с предыдущим годом, достигнув средней стоимости в 1346 рублей. Такие данные приводит аналитическая компания RNC Pharma. В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) за аналогичный период цены на эти приборы выросли на 81,4%, составив в среднем 1530 рублей.

Рост цен на глюкометры наблюдается по всей стране, причем аналитики фиксируют увеличение стоимости уже второй год подряд. "Во второй половине 2023 года индекс цен на эту категорию товаров стабильно рос. Интересно отметить, что повышение цен на маркетплейсах происходило медленнее, чем в традиционных магазинах. За девять месяцев индекс цен в онлайн-секторе составил 46,2%, тогда как в оффлайн-магазинах инфляция превысила 82%", - уточняют эксперты RNC Pharma.

Другие медицинские товары также демонстрируют тенденцию к росту цен, хотя и менее выраженную. Так, тест-полоски для глюкометров в Петербурге подорожали на 4,5%, их средняя стоимость составила 1284 рубля. Небулайзеры стали дороже на 11,5% и теперь стоят в среднем 3075 рублей, тонометры - на 10,8% (средняя цена - 2546 рублей), а термометры - на 6,6% (361 рубль).