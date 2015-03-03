Петербуржцы сдали свыше 220 кг золота за последние два года

Исследование показало, что основную часть ювелирных украшений для обмена сдавали женщины.

Жители Санкт-Петербурга сдали 221,5 кг золота в магазинах SOKOLOV в рамках программ trade-in и "Привилегия", как показывают результаты анализа, проведенного ювелирным брендом SOKOLOV. Это позволило Северной столице занять вторую позицию по количеству сданного золота. Первое место удерживает Москва, жители которой сдали 897,9 кг. Третье место занял Екатеринбург с показателем 63,1 кг. За последние два года россияне в целом сдали свыше 2 тонн драгоценного металла.

Кроме того, аналитики SOKOLOV рассчитали индекс активности, отражающий количество сданного золота на каждую тысячу горожан. В Петербурге данный показатель составил 41 грамм. На вершине рейтинга оказалась Кострома с индексом 147,3 грамма, где производится до 30% всех ювелирных изделий страны.

Исследование показало, что основную часть ювелирных украшений для обмена сдавали женщины (86%). Более половины из них находились в возрастной группе от 25 до 44 лет. Мужчины участвовали в программе обмена гораздо реже, составляя лишь 14% от общего числа клиентов, причем большинство из них также принадлежало к возрастной группе 25–44 лет. Средний вес украшений, которые меняли женщины, составлял 3,2 грамма, в то время как у мужчин этот показатель немного выше — 3,3 грамма.