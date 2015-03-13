Народными гуляниями завершается Масленичная неделя в Петербурге

Piter.TV делится красивыми кадрами с празднования.

Масленичная неделя в 2025 году прошла с 24 февраля по 2 марта. Петербуржцы любят этот праздник и отмечают его с размахом. Мероприятия были запланированы на различных городских площадках, включая парки, музеи, дворцы и театры Северной столицы, а также в Ленинградской области.

Корреспонденты Piter.TV поделились кадрами празднования Масленицы в разных уголках Петербурга, демонстрируя атмосферу веселья и народных гуляний. Так, например, гуляния прошли на самом большом катке Северной столицы, расположенном на территории общественного пространства "Флагшток" и возле Андреевского собора.

В городе и области ожидаются традиционные масленичные забавы, ярмарки, концерты и, конечно же, угощение блинами.

А вот так вот масленичную неделю провожали в Церкови Покрова Пресвятой Богородицы в усадьбе Богословка.

Ранее Piter.TV сообщал о 10 оригинальных рецептов блинов, которые стоит попробовать.

Фото: Piter.TV