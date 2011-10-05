Рост требований у кандидатов к работодателям замечен в Петербурге

Только 8% работодателей не заметили роста требований кандидатов, 3% затруднились с ответом. В 39% опрошенных компаний заявили, что некоторые требования стали более распространенными.

89% работодателей в Петербурге заметили увеличение требований соискателей к компаниям. Исследование на эту тему было проведено сервисом по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад".

Только 8% работодателей не заметили роста требований кандидатов, 3% затруднились с ответом. В 39% опрошенных компаний заявили, что некоторые требования стали более распространенными.

Чаще всего соискатели просят о зарплате выше, чем указано в вакансии (91%). На втором месте по популярности - запросы о расположении офиса (84%), а затем о нестандартном или неполном рабочем дне.

Ранее мы сообщили о том, что число вакансий в торговле Петербурга выросло почти на 12% за год.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)