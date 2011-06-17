Число вакансий в торговле Петербурга выросло почти на 12% за год

В структуре кадровой потребности отрасли значительно увеличилась доля высококвалифицированных специалистов, управленцев и руководителей.

Число вакансий в торговой отрасли Петербурга стабильно увеличивается. В июле текущего года местные организации этой сферы разместили на портале "Работа России" 2335 вакансий, что на 12% больше, чем годом ранее. При этом каждая четвертая вакансия предназначена для руководящих должностей, а наиболее активно в торговле трудоустраиваются молодые люди до 29 лет (26% от всех трудоустроенных). Стоит отметить, что в сфере торговли в Петербурге работают более 684 тыс. человек.

В структуре кадровой потребности отрасли значительно увеличилась доля высококвалифицированных специалистов, управленцев и руководителей. В июле текущего года на руководящее звено приходилось каждое четвертое предложение о работе в торговле (26%). Для сравнения, в июле 2022 года таких вакансий было менее 10% от всех предложений о работе в отрасли.

По данным на конец июля 2024 года 27 829 человек готовы устроиться на работу в торговые организации Северной столицы, что составляет 9,4% от общего числа резюме соискателей, ищущих работу через портал "Работа России". Из них треть (33,3%) претендует на должности среднего менеджмента, на руководящие должности в торговле хотят устроиться 5,6% соискателей, 24,4% ищут работу продавцов-консультантов, продавцов-кассиров, кассиров-контролеров, на работы по упаковке, фасовке, доставке и должности подсобных рабочих претендуют 5,7% соискателей в отрасли.

Фото: Piter.TV