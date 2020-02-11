Товарооборот между Петербургом и Индией составил более 5 млрд долларов

Фактором роста послужило увеличение поставок из России минеральных удобрений.

За 9 месяцев 2023 года товарооборот между Петербургом и Индией вырос в 3 раза и составил 5,27 млрд долларов. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 28 декабря.

По словам губернатора Александра Беглова, партнерство города с Индией стабильно развивается по многим направлениям. Фактором роста послужило увеличение поставок из России минеральных удобрений. Сейчас страна занимает второе место среди торговых партнеров Северной столицы.

Кроме того, предприятия Петербурга представлены на рынке Индии и участвуют в проектах строительства атомной и тепловой электростанций.

Среди перспективных направлений расширения сотрудничества губернатор отметил судостроение, фармацевтическую отрасль, производство медицинского оборудования, легкую и пищевую промышленности. Активно прорабатывается проект запуска прямых авиарейсов из Санкт-Петербурга в Нью-Дели и Мумбаи. Пресс-служба Смольного

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