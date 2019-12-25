Петербургский омбудсмен отметила рост самоубийств в 2021 году

Убыль населения составила 14 тысяч человек.

Уполномоченный по правам человека Петербурга Светлана Агапитова во время ежегодного доклада в ЗакСе рассказала, что в городе в 2021 году сократилась численность населения. Естественная убыль населения составила 14 тысяч человек.

Рождаемость по итогам 2021 года по сравнению с 2020 снизилась на 3%, смертность увеличилась на 19%. Были трудоустроены 57% жителей Петербурга, 26% составляли пенсионера.

Агапитова отметила еще одну негативную тенденцию. Если в III квартале 2020 было зафиксировано 75 добровольных уходов из жизни, то в 2021 их было 116. Наиболее резкий рост самоубийств отмечается среди женщин и пенсионеров 65-69 лет. Психологи связывают это с продолжительной пандемией.

Также омбудсмен сообщила, что более 500 беженцев с Донбасса обратились за единовременной выплатой в Петербурге.

Фото: Piter.tv