Более 500 беженцев с Донбасса обратились за единовременной выплатой в Петербурге

Организованного трансфера из Ростовской области в Петербург нет.

За единовременной выплатой в Петербурге обратились 528 человек из ЛДНР, из них 195 детей. Об этом во время ежегодного доклада в ЗакСе сообщила омбудсмен по Петербургу Светлана Агапитова 30 марта.

Региональный Уполномоченный по правам человека отметила, что Северная столица организованно не принимает беженцев, но они прибывают в регион самостоятельно, например, к родственникам. Им стараются оказать помощь районные администрации и некоммерческие организации. При пересечении границы с РФ беженцы могут обратиться за помощью по номерам "112" и "122".

Кроме того, в аппарат Уполномоченного обращаются родственники военнослужащих. Омбудсмен получила 7 подобных обращений, 6 из них было от матерей, 1 — от жены. Обращения были связаны с недобровольным заключением контрактов о службе, желанием получить информацию о военнослужащих. Светлана Агапитова направляет обращения в командование Западного военного округа.

Фото: трансляция на сайте